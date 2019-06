Seriate, malore in casa per un anziano

La polizia forza l’ingresso, salvato dal 118 Era disteso a terra, con un forte dolore alla schiena e disidratato. I vigili di Seriate lo hanno trovato così dopo aver forzato l’ingresso nella sua abitazione, con l’intervento anche del 118 che gli ha salvato così la vita.

Malore sabato 29 giugno, intorno alle 11.30 nella piena calura di questi giorni torridi.Una pattuglia della polizia locale tava monitorando la zona di Corso Roma quando ha ricevuto la richiesta di aiuto per una persona che da ore non rispondeva al telefono, né al campanello di casa suonato a ripetizione. Da qui l’intervento immediato, passando dalla portafinestra dalla quale gli agenti della polizia riescono ad entrare in casa.

L’uomo era a terra, accanto al letto matrimoniale. Cosciente, non rispondeva però a nessuna sollecitazione. I vigili allertano il numero unico di emergenza 112 e arriva in tutta fretta un’ambulanza che trasporta l’anziano all’ospedale per le cure del caso.

