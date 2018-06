Sferra coltellata durante la lite

e poi si dà alla fuga: un ferito L’episodio sabato sera nel parcheggio del centro commerciale. In ospedale un uomo di 57 anni. I carabinieri stanno cercando l’aggressore.

Per ricostruire nei dettagli quanto accaduto, sabato sera è giunta sul posto una pattuglia di carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviglio, che ha poi raggiunto anche il ferito in ospedale. Si tratta di un uomo di 57 anni che, attorno alle 21 di ieri, è stato ferito con una coltellata al busto da una persona che si è poi dileguata, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale «Alle valli» di Seriate, pare al culmine di un litigio già di per sé molto violento.

