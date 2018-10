Si sente male in partenza al terminal

Scalo di Orio al Serio, muore 67enne Un malore improvviso non gli ha dato scampo: è morto prima di partire con la moglie dal Terminal 1 dell’aeroporto di Orio al Serio.

L’uomo aveva 67 anni ed è morto intorno alle 12.45 nel pressi del terminal delle partenze Schengen: stava per imbarcarsi per Bari, con il volo delle 15.50. Si trovava nello scalo bergamasco con la moglie, quando si è sentito male: probabilmente un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo e inutili sono stati tutti i tentativi di rianimare l’uomo, deceduto poco dopo. Sul posto un’ambulanza e un’automedica del 118.

