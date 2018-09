I soccorsi in azione a Negrone di Scanzorosciate (Foto by Persico)

Spari in una casa a Scanzo

Grave un’anziana di 83 anni È in gravi condizioni una donna di 83 anni aggredita con arma da fuoco a Scanzorosciate.

Sarebbe in gravi condizioni una donna di 83 anni colpita da alcuni spari nella mattinata di giovedì 27 settembre all’interno della sua abitazione, a Scanzorosciate. Sul posto sarebbe in corso una caccia a un sospettato già individuato dai Carabinieri e scappato poco dopo l’aggressione. Ancora da chiarire che cosa sia successo all’interno della casa che si trova in via San Pantaleone a Negrone. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

© RIPRODUZIONE RISERVATA