Enrica Foppa Pedretti, ex assessore di Palafrizzoni, stasera nei panni di attrice per una buona causa

Sul palco Saffioti e Foppa Pedretti

«Romeo e Giulietta» per bontà I due ex assessori (della Regione lui, di Palafrizzoni lei) sono due dei protagonisti dell’opera di Shakespeare, liberamente riscritta dalla compagnia teatrale «Autoteatro». Stasera in scena a Seriate.

In teatro non si svela mai il trucco. Ma questa volta vale la pena farlo. Stasera (martedì 25 giugno), sul palco del «Gavazzeni» di Seriate (dalle 20,45), nei panni del picchiatello che proverà a interpretare Romeo ci sarà Carlo Saffioti, mentre la parte della punk ribelle che si calerà in Giulietta toccherà a Enrica Foppa Pedretti. I due ex assessori (della Regione lui, di Palafrizzoni lei) sono infatti due dei protagonisti dell’opera di Shakespeare, liberamente riscritta dalla compagnia teatrale «Autoteatro».

Carlo Saffioti

Un gruppo di una decina di amici imprenditori, professionisti, commercianti e insegnanti che da un paio di anni condivide un percorso amatoriale frutto della comune passione per il teatro, guidati da Antonio Russo, attore e regista professionista. «Diciamo che siamo un gruppo di volenterosi – si presentano–; ci proviamo per una buona causa, visto che il ricavato aiuterà l’associazione “Tempo di agire” a sostegno dei portatori di handicap».

