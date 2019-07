Tenta di rubare bagaglio da bus navetta diretto a Orio al Serio: preso un 20enne Ha rubato il bagaglio di una donna, approfittando della confusione, alla discesa dei passeggeri da un bus-navetta in partenza dalla stazione Centrale, a Milano, ma è stato inseguito da una guardia giurata e poi arrestato dalla polizia.

Ha rubato il bagaglio di una donna, approfittando della confusione, alla discesa dei passeggeri da un bus-navetta in partenza dalla stazione Centrale, a Milano, ma è stato inseguito da una guardia giurata e poi arrestato dalla polizia. È accaduto nella mattinata di lunedì 15 luglio, come riporta l’Ansa.

L’uomo, un algerino di 20 anni, irregolare, ha agito in via Ferrante Aporti, dove si trova la fermata dei pullman, prendendo di mira il bagaglio di una 26enne in partenza per Orio al Serio. Vistosi braccato, ha reagito con calci e pugni sia contro la guardia giurata sia contro gli agenti di una Volante intervenuti; in tasca aveva anche un taglierino. È stato arrestato per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA