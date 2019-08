Azzano, il gip: è omicidio stradale

L’investitore di Luca e Matteo ai domiciliari Il gip ha ritenuto di riqualificare l’accusa in omicidio stradale aggravato dall’omissione soccorso e ha dato gli arresti domiciliari a Scapin.

Il gip Vito di Vita ha interrogato nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto Matteo Scapin, a cui il pm Raffaella Latorraca ha contestato il duplice omicidio volontario per la tragedia di sabato sera ad Azzano in cui hanno perso la vita Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18 anni. Il Gip ha ritenuto di riqualificare l’accusa in omicidio stradale aggravato dall’omissione soccorso e ha concesso gli arresti domiciliari a Scapin: per il giudice, dunque, non ci sarebbe stata la volontà di uccidere, così come contestava la Procura. Scapin, rappresentato dai legali Riccardo Tropea e Anna Marinelli, durante l’interrogatorio, avrebbe riferito la sua versione dell’impatto tra la Mini Cooper che guidava e lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi.

Il 33enne di Curno ha anche ricostruito la sua versione di quanto accaduto in quel terribile sabato sera dentro la discoteca e al di fuori del Setai.

Dopo l’interrogatorio in carcere, sarà l’autopsia di venerdì 9 a fare luce sulla tragedia di Azzano. Attese risposte anche dalla perizia cinematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA