Vacanza per Minorca rovinata

Cancellato il volo di Blu Panorama Dopo un’attesa di 30 ore la comunicazione della compagnia: il volo per Minorca che doveva partire domenica 30 giugno è stato cancellato.

È stato cancellato il volo della Blu Panorama per Minorca che doveva decollare da Orio al Serio alle 13.30 di domenica 30 giugno: i 160 passeggeri sono rimasti fermi all’aeroporto con la prospettiva di una partenza ritardata di ben 30 ore circa ma comunque programmata per il tardo pomeriggio di lunedì 1° luglio. Poi nel tardo pomeriggio la compagnia aerea ha fatto sapere che il volo è stato cancellato per un guasto tecnico.

Disagi con Blu Panorama sempre da Orio al Serio anche per il volo per Mikonos della mattinata di lunedì 1° luglio: sarebbe dovuto partire alle 5 ed è schedulato alle 18.25. In ritardo di 8 ore anche il volo per Kos sempre della stessa compagnia aerea: la partenza era prevista per le 11.45 ed è stata riprogrammata per le 19.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA