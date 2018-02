Vacanze, Spagna più vicina

A Orio al Serio nuove tratte Ryanair Per chi pensa già alle vacanze estive arrivano nuove tratte a Orio al Serio con Ryanair dirette a Gran Canaria, Tenerife, Praga e Ibiza.

Per chi è alle prese con la programmazione delle vacanze estive arrivano nuove tratte a Orio al Serio: Ryanair annuncia l’ampliamento del servizio di voli in coincidenza con l’aereoporto Milano Bergamo, aggiungendo ulteriori rotte, tra cui Gran Canaria, Tenerife, Praga e Ibiza. Sarà possibile insomma usufruire delle tratte di passaggio da: Brindisi e Bari a Gran Canaria, Santiago di Compostela e Tenerife; Cagliari con Gran Canaria, Santiago de Compostela, Tenerife, Praga; Napoli con Gran Canaria, Ibiza, Tenerife; Lamezia con Gran Canaria, Ibiza, Tenerife, Valencia, Praga ; Palermo con Gran Canaria, Tenerife, Porto e Praga con Cagliari, Lamezia e Tenerife.

Questi nuovi collegamenti rendono l’Italia regionale più accessibile ai clienti europei nell’attesa che nei prossimi anni vengano introdotti altri voli diretti tra una regione e l’altra. I clienti Ryanair potranno prenotare sul sito Ryanair.com voli in coincidenza su 181 rotte via Milano, Roma e Porto, imbarcarsi sul proprio volo in coincidenza, rimanendo nell’area transiti senza dover uscire all’esterno, imbarcare il proprio bagaglio e ritirarlo una volta arrivati alla destinazione finale, avvalersi di un unico codice di prenotazione per entrambi i voli.

Per celebrare l’ampliamento del nostro servizio di voli in coincidenza, Ryanari mette in vendita posti a partire da 19,99 euro per viaggiare fino alla fine di febbraio e prenotabili entro la mezzanotte di venerdì (16 febbraio).

