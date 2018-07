Viaggio odissea per Lampedusa

Numerosi i voli in ritardo da Orio Giornata difficile per chi, nella giornata del 1° luglio, ha viaggiato da Orio al Serio.

Sono infatti numerosi i voli che hanno subìto ritardi a causa, da quanto si è saputo dallo scalo bergamasco, un guasto al centro radar della gestione traffico di Fiumicino che «ha provocato numerosi ritardi sull’asse Nord-Sud dell’Italia». Ritardi che si sono verificati anche in altri scali nazionali.

Tra i tanti ritardi, c’è anche la disavventura di oltre un centinaio di viaggiatori che da Bergamo dovevano partire per Lampedusa alle 10.40 del 2 luglio. Si tratta di un volo Volotea, operato con aeromobile Gowair che risulta, nella tarda serata di domenica, ancora fermo a Orio, «per problemi tecnici all’aeromobile», fanno sapere dallo scalo. «Una odissea all’aeroporto di Orio - ci racconta un bergamasco -. Dovevamo partire alle 10.40 per Lampedusa, ma con mille scuse la compagnia Volotea, ci ha rimandato la partenza con vari orari , l’ultimo alle 20. Poi però ci hanno portato in hotel a Linate senza saper se lunedì ci sarà il volo per Lampedusa». E il bergamasco aggiunge: «Dalla compagnia nessuna traccia: siamo circa in 190 persone distrutte». Secondo quanto riferito dalla compagnia Volotea, «i passeggeri dovrebbero decollare alle ore 14 del 2 luglio da Orio».

I ritardi sono stati numerosi: un volo della Ernest per Lviv delle 8 del mattino è schedulato alle 00.40, quello per Tirana di Blue Panorama delle 14.15 è partito alle 21.44, il Londra di Ryanair delle 14.25 dovrebbe partire in tarda serata; il Palma di Maiorca della Cobrex delle 17.40 è decollato alle 21.35, oltre a tanti ritardi di oltre due ore dallo scalo orobico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA