Schianto in moto: grave un 44enne

Treviolo, caccia al suv che lo ha urtato L’incidente intorno alle 16.15 di sabato 13 luglio sulla Villa d’Almè - Dalmine: la moto è stata urtata da un suv che viaggiava nella stessa direzione e che non si è fermato. La testimonianza chiave dell’amico su un altro mezzo.

È caccia a un suv che nel pomeriggio di sabato 13 luglio avrebbe urtato un motociclista lungo la Villa d’Almè - Dalmine a una cinquantina di metri dall’uscita di Treviolo. Il motociclista, un uomo di 44 anni, è rimasto a terra con gravi ferite ma il suv che lo avrebbe urtato non si è fermato per i soccorsi e ha fatto perdere le sue tracce. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione verso Villa d’Almè: il suv, che pare si fosse reso protagonista di varie manovre di sorpasso, ha superato anche la MV Agusta su cui viaggiava il 44enne travolgendolo. L’auto non si è fermata per prestare soccorso e ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono accorse un’ambulanza e l’auto medica che hanno portato il 44enne in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni. A vedere tutto un amico che viaggiava su una moto dietro a quella travolta. I carabinieri di Curno hanno raccolto la preziosa testimonianza e stanno ora ricostruendo l’accaduto.

