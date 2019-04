Volo speciale per una malata dalla Puglia

con un Falcon 900 del 31° Stormo Il trasporto eccezionale per una 40enne da Gioia del Colle a Orio al Serio a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica militare italiana

Nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare italiana si è alzato in volo da Gioia del Colle, in provincia di Bari, per effettuare un trasporto sanitario fino a Bergamo: una donna di 40 anni, già ricoverata all’ospedale Ircss Saverio De Bellis di Castellana Grotte, in gravissime condizioni, aveva la necessità di essere trasportata con urgenza per cure particolari al Policlinico San Marco di Zingonia.

Il Falcon è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio nel tardo pomeriggio e la donna è stata quindi trasportata, con un’autolettiga con personale sanitario che l’ha accolta sottobordo, al Policlinico di Zingonia-Istituti ospedalieri bergamaschi, che, con il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro fa parte del Gruppo San Donato.

