Auto contro scooter a Bottanuco, grave motociclista 36enne

Alla guida della moto un 36enne di origine indiana che è finito a terra all’incrocio tra via Rivieraschi e via Europa. Immediati i soccorsi, sul posto i carabinieri di Osio Sotto e la polizia stradale. Le condizioni dell’uomo sono parse subito critiche ed è stato chiamato anche l’elicottero decollato da Bergamo: il 36enne è stato trasferito poi con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII con traumi gravi. Fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita nonostante la situazione critica.