Malore dopo la partita di tennis nel centro sportivo a Locate: muore a 52 anni

È stato colto da un improvviso malore la sera di martedì 15 marzo al centro sportivo di Locate, frazione di Ponte San Pietro, e quindi trasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici, Mario Casiraghi, 52 anni di Pozzo d’Adda non si è più ripreso ed è morto in ospedale. Martedì sera, verso le 20, Casiraghi aveva raggiunto il centro sportivo di Locate, ha bevuto un caffè e poi con un altro tennista ha giocato per circa un’ora nella struttura sportiva. Sembra che verso la fine dell’ora di gioco abbia detto al compagno che sentiva un po’ di freddo, quindi insieme hanno raggiunto lo spogliatoio. Mentre si stava cambiando, improvvisamente Casiraghi ha accusato un malore risultato poi grave.