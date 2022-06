Pontida, schianto in moto sulla Briantea: grave un 21enne

Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito sulla Briantea, in territorio di Pontida, poco dopo mezzogiorno di domenica 19 giugno. Lo schianto tra un’auto, una Ford Kuga, e una Ducati è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Bergamo e via Valmora: ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri di Zogno. I soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente con due ambulanze: la prima ha soccorso il 21enne e la seconda avrebbe prestato le cure al conducente della vettura. I mezzi di soccorso hanno poi raggiunto il Policlinico di Ponte San Pietro e l’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, il più grave.