Pontida: scontro tra scooter e auto, grave un motociclista di 59 anni. Ferito un giovane di 30 anni a Monasterolo

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice rosso in un incidente a Pontida tra un’auto e una moto. Lo schianto è avvenuto nella prima mattina di venerdì 20 maggio, in via Lecco, la strada che porta a Bergamo. Sul posto sono sopraggiunti, intorno alle 8, i soccorsi del 118 con l’auto medica e l’ambulanza: le condizioni del motociclista sarebbero gravi. Nell’impatto con l’auto ha avuto un trauma toracico e cranico oltre ad essere rimasto ferito alla gamba e alla mano. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’incidente è avvenuto nei pressi della farmacia del paese: sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto c’è la Polizia locale di Pontida e i Carabinieri di Zogno. Da una prima ricostruzione della dinamica sia l’auto - una Nissan - che la moto - uno scooter Yamaha - viaggiavano nella stessa direzione da Cisano verso Bergamo.