Travolto da un tir a Barcellona: muore 26enne di Capriate

Tragedia a Barcellona: un giovane di 26 anni, Shiva Villano, di Capriate San Gervasio, è morto nel pomeriggio di sabato scorso per un incidente stradale nella città catalana . La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità spagnole: pare che sia stato travolto da un tir dopo un tamponamento.

La notizia si è diffusa tra gli amici e in queste ore sono tanti i messaggi via social di affetto e vicinanza alla famiglia. Il ragazzo, operaio in un’azienda dell’Isola, era molto conosciuto e aveva la passione della musica. «Eri educato e rispettoso, un destino crudele» si legge su Facebook tra i ricordi.