Alle 19 in Bergamasca ha votato il 41,84%

Ad Aviatico sfiorato il 60% dei cittadini Alle 19 negli undici Comuni della provincia di Bergamo ha votato il 41,84% degli aventi diritto. Ecco l’aggiornamento dei dati diffusi dal ministero dell’Interno. Alle 23 il dato definitivo.

L’affluenza più alta in Bergamasca si è registrata ad Aviatico, dove alle 19 ha votato il 59,79% degli elettori. Il dato più basso invece a Cenate Sopra con il 29,54%. Carlo Foglia, unico candidato, deve battere il quorum per diventare sindaco, ma a questo ritmo difficilmente centrerà l’obiettivo. Gli altri dati dell’affluenza in Bergamasca: Capriate San Gervasio 36,60%, Casnigo 41,22%, Mapello 43,35%, Oltre il Colle 49,47%, Paladina 41,23%, Pianico 54,16%, Piazzolo 55,20% con Laura Arizzi già virtualmente sindaco, Serina 44,35% e Villa d’Ogna 53,45%.

