Bergamo-Lecco, la sfida delle Olimpiadi

«Ruolo cruciale, va completata» Documento bipartisan per «agganciarsi» ai Giochi 2026. Variante di Cisano, presto la gara per l’esecutivo.

Da qualche settimana c’è un motivo in più per sistemare la viabilità (oggi a tratti un vero calvario) lungo l’asse Bergamo-Lecco: le Olimpiadi invernali 2026, assegnate a Milano e Cortina, che vedranno coinvolta anche la Valtellina, con i centri di Bormio e Livigno. E per chi, per esempio, vorrà arrivarci dopo essere atterrato all’aeroporto di Orio al Serio, il collegamento Bergamo-Lecco sarà cruciale.

Anche con queste motivazioni il sindaco di Cisano, Andrea Previtali, ha convocato sabato 13 luglio un incontro, molto partecipato, per fare il punto con i vari livelli istituzionali sulle opere di miglioramento della direttrice. Opere molto attese, di cui si discute da anni, ma la cui realizzazione va a dir poco a rilento, tra contenziosi, extra-costi e risorse ancora da reperire per alcuni interi lotti. Che le Olimpiadi siano il «canale» giusto per provare a sbloccare la situazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA