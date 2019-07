Bonate Sopra, frontale tra due auto

Quattro feriti, strada bloccata Lo scontro nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio lungo la strada provinciale 161. Sul posto i carabinieri di Treviglio e tre ambulanze del 118.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 luglio, a Bonate Sopra. Due auto, una Chevrolet Captiva e una Volkswagen Polo si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 161 intorno alle 15. Da una prima ricostruzione dello schianto sembrerebbe che la Chevrolet Captiva, guidata da un giovane di 27 anni e con a bordo una ragazza di 26 e una donna di 51 anni, percorresse il provinciale da Chignolo verso Bonate Sopra. La Polo invece, guidata da un 34enne, viaggiava verso Chignolo. Ancora da chiarire le cause dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Osio Sotto e la Polizia locale di Bonate Sopra oltre a quattro ambulanze. I Vigili del fuoco hanno regolato il traffico: la strada è rimasta bloccata per un paio d’ore. I feriti sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni, alle Gavazzeni e a Ponte San Pietro: non sarebbero però in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA