Bonate Sopra, rissa in un locale

Interviene l’ambulanza, ferito 22enne È successo verso le 2 della notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio in via Milano.

I soccorsi sono stati chiamati poco prima delle 2 della notte tra lunedì 26 e martdì 27 febbraio per una rissa scoppiata in un locale di via Milano. L’ambulanza della Croce Rossa di Bonate è giunta sul posto per soccorrere un 22enne che è rimasto ferito nella colluttazione. Niente di grave, comunque, il ragazzo è stato portato in codice verde per le medicazioni al vicino ospedale di Ponte San Pietro.

