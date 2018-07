Filago, tir perde liquido sulla provinciale

Due motociclisti scivolano e si feriscono È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 4 luglio sulla provinciale 155 a Filago. La strada è ancora chiusa.

Un automezzo diretto in una azienda chimica ha perso del liquido sulla strada provinciale 155 (Ponte San Pietro-Capriate San Gervasio) dalla rotatoria delle vie Rodi, delle industrie e Bergamo, per quasi 500metri in direzione di San Gervasio. Il liquido, una sostanza di cui ancora non si conosce il nome, conteneva una minima parte di formaldeide ha reso scivolosa la rotatoria e la corsia di destra (direzione Capriate San Gervasio).

Per questo motivo due motociclisti sono scivolati e caduti a terra e ferendosi lievemente alle braccia e alle gambe. Uno dei due è stato ricoverato al Policlinico san Marco di Zingonia. Sul posto: la Polizia locale di Filago, Vigili del Fuoco di Bergamo e dalmine, la Cri di Bonate Sotto, il sindaco di Filago Daniele Medici, un cantoniere della Provincia di Bergamo e gli operai della ditta Dino Zambelli di Bergamo che hanno reso agibile la carreggiata.È chiuso e dovrebbe riaprire verso le 17, invece, il tratto di strada provinciale per almeno un chilometro in prossimità del luogo dell’incidente.

