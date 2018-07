Dimentica il bambino di 3 anni in auto

Momenti di paura a Terno d’Isola Momenti di apprensione mercoledì mattina a Terno d’isola per un bambino di 3 anni che si trovava solo in una autovettura parcheggiata in via Casolini 1, vicino agli uffici dell’Inps.

Secondo le indagini dei carabinieri di Calusco d’Adda, una signora ha dimenticato in auto il suo bimbo di 3 anni che però è rimasto nella vettura, per fortuna solo pochi minuti ma sotto il sole cocente di un mezzogiorno di fine luglio. La signora, dopo aver parcheggiato la sua auto, si era recata negli uffici Inps per sbrigare una pratica, tra l’altro lasciando le chiavi in macchina, ma quando si è accorta che il suo bimbo non era con lei è uscita di corsa dagli uffici e con l’aiuto di persone che erano nel parcheggio, ha rotto il finestrino, per recuperare le chiavi.

