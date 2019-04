Trovato incosciente a Terno d’Isola

33enne ferito in gravi condizioni Un fatto violento si è verificato a Terno d’Isola nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile: poco prima delle 5 un uomo di 33 anni è stato rinvenuto incosciente con ferite plurime in diverse parti del corpo.

A dare le prime informazioni sono i soccorsi del 118 che sono intervenuti e per il momento non si hanno altre informazioni. L’uomo, in gravi condizioni, le cui generalità non si conoscono, è stato trasportato all’ospedale di Bergamo. Non si conosce ancora il luogo dove il fatto si è consumato.

