Furto al centro sportivo di Bonate Sotto

L’appello: ridateci almeno i documenti Un furto che l’associazione Bonate Sotto Calcio ha segnalato su Fb, con un appello: dopo che sono stati soldi e documenti e cellulare, la richiesta ai ladri: «Ridateci i documenti, non potete farne nulla».

«Lunedì pomeriggio, durante l’allenamento in oratorio dei Pulcini 2009, tra le 18.15 e le 19.15, qualcuno è entrato dal retro dell’oratorio (cancello del campo di sabbia), e negli spogliatoi degli allenatori e ha rubato i loro marsupi contenenti denaro, documenti personali ed universitari, patenti, cellulari e tutto quanto era possibile rubare».

Il colpo si è verificato al Centro sportivo comunale di Bonate Sotto, in via Garibaldi, e lo segnala su Facebook l’associazione Bonate Sotto Calcio che fa un appello direttamente on line:«Vorrei che arrivasse la richiesta di salvare soprattutto i documenti personali dei ragazzi e dei quali nessuno se ne può far qualcosa ma che richiedono un sacco di tempo per rifarli. Se qualcuno dovesse ritrovarli in zona oratorio o magari aver visto qualcosa di sospetto, può segnalarlo presso il comando della polizia municipale».

