Incendio in cascina a Carvico

Tre squadre dei Vigili del fuoco in azione Le fiamme nel fienile dell’azienda agricola Bonacina a Carvico: i pompieri in azione dalle 12.30 per arginare il fuoco.

Hanno preso fuoco, con ogni probabilità per una combustione naturale, 250 quintali di fieno in un’azienda agricola a Carvico. L’incendio è divampato intorno alle 12.30 di martedì 16 luglio in via Budriago in zona Bedesco: a dare l’allarme gli stessi proprietari dell’azienda agricola Bonacina. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, da Bergamo, Dalmine e Levate che sono ancora impegnate nell’arginare le fiamme. L’incendio non ha causato danni a persone o animali anche se almeno 50 balle di fieno sono andate perdute.

