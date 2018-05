La diretta video da Sotto il Monte

Papa Giovanni torna a casa Continua la lunga diretta di Bergamo TV sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul nostro sito dove potete seguire l’itinerario dell’urna di Papa Giovanni che fa ritorno al suo paese, Sotto il Monte, dopo il passaggio in cattedrale, all’ospedale e al santuario della Cornabusa in Valle Imagna.

Il Papa è stato caricato prima su un furgone (fino all’ospedale) e poi su uno speciale pick-up con vetro trasparente in modo che l’urna sia visibile al passaggio sulle strade del percorso che compirà per raggiungere le tappe principali del suo pellegrinaggio in terra bergamasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA