La Lega di governo fa il pienone

A Pontida attesa per le parole di Salvini È il primo raduno della nuova Lega di governo. E che la parola Nord sia stata accantonata lo dimostrano le tantissime persone arrivate da ogni angolo d’Italia.

Si sta via via riempiendo il prato di Pontida, dove a breve inizierà l’annuale raduno della Lega, che sarà concluso dall’intervento di Matteo Salvini, al suo debutto nel triplo ruolo di segretario, vicepremier e ministro dell’Interno. Una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, delimita l’area in cui si stanno concentrando i sostenitori. Il palco è dominato dal colore blu e due slogan principali: «Il buonsenso al governo» e «Prima gli italiani». Come ormai da alcuni anni, i leghisti arrivano da tutta Italia. I più giovani hanno passato la notte accanto al prato, in tenda o camper. Un mix di colori colpisce l’osservatore: molte magliette blu salviniane soprattutto fra i militanti più vicini a Salvini e del Centro-Sud Italia; molte magliette verdi, quelle tradizionali, indossate dai militanti del Nord e dai sostenitori di più lunga data. Secondo gli organizzatori, almeno 200 pullman organizzati sono in arrivo a Pontida.

