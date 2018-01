Lavorare a Leolandia, 100 posti

Sono gli ultimi giorni per candidarsi Il parco a tema bergamasco ricerca oltre 100 persone da inserire per la stagione 2018. Sono gli ultimi giorni disponibili per candidarsi.

Restano ancora pochi giorni per inviare la propria candidatura a Leolandia. Il parco più amato d’Italia sta infatti selezionando nuovi candidati per la prossima stagione che prenderà il via a marzo. Sono oltre 100 le posizioni aperte per cui presentarsi, tra queste: customer care, biglietterie, addetti alle attrazioni, commessi shop, ristorazione e manutenzione. Tra le opportunità anche quella di uno stage in ambito marketing. I profili migliori saranno scelti per partecipare ai colloqui di gruppo e individuali per tutto il mese di gennaio.

In particolare sono 60 le figure ricercate in ambito ristorazione tra pizzaioli, barman, cuochi, addetti alla cucina e ai tavoli, cassieri anche con prima esperienza, 30 gli addetti alle attrazioni e 3 i manutentori esperti elettrici e meccanici. A chi si candida per lavorare sono richiesti alcuni requisiti fondamentali come l’attitudine alle relazioni interpersonali, la disponibilità e l’entusiasmo e per alcune posizioni anche un’ottima conoscenza delle lingue straniere come inglese e tedesco.

Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte e per inoltrare le candidature, visitare la pagina dedicata https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html

© RIPRODUZIONE RISERVATA