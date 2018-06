Le elezioni premiano il centrodestra Su L’Eco 7 pagine: interviste e commenti

Le elezioni premiano il centrodestra

Il vento del cambiamento soffia con forza sugli undici Comuni bergamaschi che domenica 10 giugno hanno scelto il nuovo sindaco. Solo due candidate sono riuscite a centrare la riconferma: Angela Bellini a Villa d’Ogna e Laura Arizzi a Piazzolo (battendo il quorum, da unica candidata). Sono solo due eccezioni alla regola: gli altri sindaci hanno dovuto passare la fascia tricolore agli avversari. Aviatico, Capriate San Gervasio, Casnigo, Cenate Sopra (non raggiunto il quorum), Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico e Serina hanno votato per il cambiamento. Ma quindi chi ha vinto? Soprattutto l’astensionismo, da record per elezioni comunali. Un mezzo sorriso può concederselo anche il centrodestra che è riuscito a strappare qualche amministrazione al centrosinistra. Undici Comuni però sono un numero poco significativo per determinare il peso politico in una provincia grande come la Bergamasca. Lo sguardo è rivolto alle Amministrative 2019, quando sul piatto ci saranno Bergamo, Seriate, Dalmine e oltre cento Comuni.

