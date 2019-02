Malore al funerale del collega

Muore 40enne, mamma di 3 figlie È stata colta da malore mentre era al funerale di un collega. Un malore che, purtroppo, le è stato fatale. Così è morta a 40 anni una mamma di tre figlie.

Kady Cissè era originaria della Costa d’Avorio, abitava con marito e le tre figlie a Cisano e lavorava da diversi anni come operaia all’azienda Plastiape di Osnago, nel Lecchese, società leader nella produzione di packaging farmaceutico e cosmetico. La tragedia sabato pomeriggio, poco dopo le 15. La donna era andata al funerale di un collega di lavoro, Eros Oggioni, di Villanova di Bernareggio, scomparso a 55 anni di età.

Kady Cissè

Kady Cissè lavorava da diversi anni con Oggioni, per questo aveva voluto prendere parte ai funerali che sabato si sono celebrati nella chiesa di Sant’Eustorgio di Arcore (Monza e Brianza). La mamma ivoriana era presente ai funerali insieme ad alcuni amici e colleghi di lavoro. Da quanto è stato possibile sapere si è sentita male, colpita da un arresto cardiaco. Per lei non c’è stato nulla da fare. È stata soccorsa dai presenti che subito hanno avvisato anche il servizio sanitario del 118. La morte della giovane mamma ivoriana ha suscitato cordoglio nella comunità di Cisano, dove viveva.

