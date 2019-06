Malore, anziano finisce in acqua

Trovato senza vita ad Ambivere La vittima, del paese, aveva 79 anni. Probabilmente si è sentito male ed è caduto.

Un uomo di 79 anni, A.A, è morto questa sera, giovedì 13 giugno, ad Ambivere. Il corpo senza vita dell’anziano, che è del paese, è stato trovato in un corso d'acqua in località Ponte Marusina. Non si sa però come siano andate le cose, cioè se l’uomo sia caduto accidentalmente o la dinamica sia invece diversa. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo abbia avuto in malore e sia scivolato in acqua.

L’anziano era uscito oggi pomeriggio da casa e la moglie, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme. Qualcuno ha notato il corpo e ha allertato le autorità. Sul posto i carabinieri di Bergamo e i Vigili del fuoco di Zogno.

