Papà di 26 anni scomparso a Capriate Le ricerche proseguono a Trezzo

Papà di 26 anni scomparso a Capriate

Sono ricominciate domenica mattina le ricerche di Tiziano Napolitano, il papà di 26 anni di Capriate scomparso da venerdì sera. In campo i vigili del fuoco con nuclei speciali di sommozzatori e Saf fluviali di Bergamo e Milano che stanno cercando in particolare nella zona del fiume Adda sulla sponda di Trezzo.

Il giovane è uscito di casa venerdì sera intorno alle 20,30, a quanto si apprende in uno stato psico-emozionale alterato, e non ha più fatto ritorno. I famigliari hanno allertato le forze dell’ordine e ieri hanno effettuato diversi sopralluoghi a casa sua e nelle zone circostanti, ma senza esito. Il giovane si è allontanato a piedi e non ha portato documenti con sé. Dalle riprese delle telecamere visionate dai militari, il 26enne è stato visto mentre attraversava il ponte sull’Adda per raggiungere Trezzo.

I famigliari invitano chiunque abbia informazioni a darne notizia ai carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio, al 112 o al contatto telefonico del padre: 331.9947960.

