Papa Giovanni a Sotto il Monte

Tutte le info su parcheggi e navette Dove lasciare l’auto per far visita all’urna di Papa Giovanni a Sotto il Monte? Per accogliere i pellegrini sono state predisposte 11 aree di sosta gratuite, dalle quali si possono prendere le navette (gratuite anche quelle) che fanno la spola ogni 15 minuti circa tra il centro del paese e i parcheggi.

I posti auto disponibili sono circa tremila e i bus, nel giro di pochi minuti, portano comodamente nel cuore di Sotto il Monte, in via Fornace. Un servizio da tenere presente, dunque, per raggiungere in tutta tranquillità Papa Giovanni.

Ci sono tre linee disponibili: rossa, blu e verde, ma nei giorni infrasettimanali sono attive solo la rossa (il percorso non tratteggiato) e la blu, occorre dunque un pizzico di attenzione in più in questi giorni se si vuole usufruire delle navette senza particolari «intoppi». Nella mappa qui accanto sono indicati i percorsi di tutte le linee e i parcheggi. La linea rossa e la linea blu sono quelle da tenere presenti in questi giorni infrasettimanali.

Lungo la linea rossa i parcheggi si trovano in viale Risorgimento a Calusco e alla Stazione Ferroviaria sempre di Calusco: le navette per andare da questi parcheggi a Sotto il Monte sono attive da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22; poi il sabato e la domenica il percorso si allunga e include anche il parcheggio all’azienda Carvico in via Don Pedrinelli a Carvico e, sulla stessa via, quello della Magnetti. Altra nota da tenere in considerazione sulla linea rossa: nella giornata di sabato il parcheggio di viale Risorgimento a Calusco è disponibile dalle 17.

Passiamo ora alla linea blu. Da lunedì a domenica le navette di questa linea sono attive dalle 8 alle 22. I parcheggi si trovano all’azienda Colombo di via Baccannello a Terno d’Isola e alla Italgreen di via alle Brughiere a Calusco. Le navette di questa linea passano anche dal deposito bus di via Dell’Industria a Sotto il Monte e all’area dei volontari, al centro sportivo di via Aldo Moro.

Infine la linea verde, attiva solo sabato e domenica dalle 8 alle 22. Le navette di questa linea collegano Mapello a Sotto il Monte. Iparcheggi si trovano in viale 1° Maggio a Mapello, all’azienda Brembo di via San Cassiano a Mapello e alla Stazione ferroviaria di Terno d’Isola, poi entrando a Sotto il Monte farà le stesse fermate della linea blu: via dell’Industria e via Aldo Moro a Sotto il Monte.

I parcheggi per i pellegrini sono segnalati con appositi cartelli, ben visibili lungo le strade, e sui cartelli all’ingresso delle aree di sosta sono indicati il colore della linea e gli orari: arrivando in uno deiparcheggi, dunque, è possibile subito avere un’idea chiara dei servizi di trasporto disponibili in quel punto.

È stato creato anche un accesso diretto per gli autobus organizzati che si fermano nel piazzale del cimitero per caricare e scaricare i fedeli, e ci sono anche una trentina di posti auto vicino al Santuario, destinati alle persone disabili.

Parcheggi e percorsi saranno presidiati da circa 1.500 volontari e saranno sempre presenti una postazione di pronto soccorso e due medici.

La prenotazione delle visite online è gratuita e non è obbligatoria, ma consente ai pellegrini già registrati di presentarsi direttamente al Santuario, senza la necessità di doversi accreditare. Chi arriva senza prenotazione deve invece passare per la Sala civica di piazza Giovanni Paolo II, dove è allestito il check-in di accreditamento. Tutte le informazioni, comprese le cartine dei parcheggi e gli itinerari, sono consultabili sul sito www.papagiovannisottoilmonte.org.

