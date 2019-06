Diluvio nell’Isola: strade allagate

Torrente Buliga ai limiti: chiusa provinciale Pioggia, vento e grandine ha colpito in mattinata di sabato 22 giugno la zona dell’Isola. Chiusa la provinciale tra Madone e Chignolo per possibile esondazione del torrente Buliga. Molte le chiamate ai Vigili del fuoco.

Pioggia, vento forte e grandine: l’ondata di maltempo annunciata dal Centro metereologico lombardo purtroppo si è abbattuta sulla Bergamasca intorno alle 11 di sabato 22 giugno. In particolare ci segnalano temporali forti nella zona dell’Isola: da Ponte San Pietro, Terno d’Isola, Palazzago, Bonate e Presezzo. Strade allagate a Terno d’Isola e Carvico. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco. È stata chiusa in via precauzionale la provinciale Madone-Chignolo per una possibile esondazione del torrente Buliga (che si ricongiunge poi con il torrente Dordo).

Chiusa la provinciale in zona Madone-Chignolo per possibile esondazione del torrente Buliga

Pontida

Segnalazioni di piogge forti anche in Val del Riso, nella Bassa orientale e nella zona di Capriate e Trezzo d’Adda. Sembrerebbe «salva» per ora la zona del lago d’Iseo. Seguono aggiornamenti.

Martinengo, albero abbattuto per il forte vento

