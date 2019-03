Ponte di Paderno, apre la ciclo-pedonale

Prima di Pasqua via alla navetta È la settimana tra il 14 e il 21 aprile il periodo in cui a Calusco e Paderno si punta a far partire il servizio gratuito di collegamento fra le stazioni ferroviarie dei due paesi e il ponte San Michele.

La settimana tra il 14 e il 21 aprile: è questo, se non ci saranno imprevisti, il periodo in cui a Calusco e Paderno si punta a far partire il servizio navetta gratuita di collegamento fra le stazioni ferroviarie dei due paesi e il ponte San Michele, sull’Adda, che proprio oggi, venerdì 29 marzo, aprirà al passaggio di ciclisti e pedoni. Non è invece ancora stato deciso da quando a quando il servizio rimarrà attivo. I sindaci di Calusco e Paderno avevano richiesto dalle 5,30 fino alle 21. Ma è probabile che questa fascia oraria venga ristretta.

