Solza, spara al figlio con un fucile

I colpi esplosi dal garage di casa Ancora da chiarire le ragioni che hanno spinto un uomo di 57 anni a sparare al figlio 29enne. Il giovane ha riportato diverse ferite alle braccia.

Ha sparato tre colpi con un fucile calibro 12 detenuto irregolarmente contro il figlio ferendolo alle braccia. Ci sarebbe una lite degenerata alla base del gesto di un padre di 57 anni di Solza che, intorno alle 13 di mercoledì 10 luglio, ha sparato al figlio 29enne. L’uomo ha esploso i colpi dal garage della sua abitazione in via Dante Alighieri verso l’esterno del box dove si trovava il giovane. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Calusco oltre al personale del 118. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita e l’uomo è stato tratto in arresto.

