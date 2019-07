I soccorsi in azione in via De Gasperi a Suisio

Suisio, malore fatale per una 46enne

Il tentativo di rianimarla per più di un’ora Stava aspettando il marito per uscire a fare delle spese quando ha accusato un malore: muore d’infarto a 46 anni a Suisio.

È stata colta da malore mentre aspettava il marito per fare delle spese ma per lei non c’è stato nulla da fare: una donna di 46 anni di origini marocchine è morta nella tarda mattinata di martedì 16 luglio a Suisio nel condominio in cui abitava con la famiglia in via De Gasperi 5 di fronte al municipio. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna si sia sentita male e abbia subito chiesto aiuto. Sul posto sono giunte l’auto medica di Ponte San Pietro, l’ambulanza Anpas di Boltiere e hanno avviato un intervento cardio polmonare. Hanno cercato di salvare la donna per più di un’ora con il defibrillatore ma non sono riusciti a rianimarla. La donna è morta d’infarto intorno a mezzogiorno e lascia il marito e due figlie. Sul posto anche i Carabinieri di Capriate e la Polizia locale Centrisola.

