Terribile tragedia a Terno d’Isola

Mamma e figlio disabile trovati morti La donna avrebbe accusato un malore mentre sollevava il figlio affetto da una malattia degenerativa. La tragedia nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 luglio.

Terribile tragedia a Terno d’Isola: una mamma e il figlio disabile sono morti nella notte tra lunedì 1° luglio e martedì 2 luglio nella lora abitazione di via Casalini 26. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna, 71 anni, che accudiva il figlio affetto da una malattia degenerativa, abbia accusato un malore mentre sollevava l’uomo di 44 anni con l’apposito sollevatore dotato di ventilazione per la respirazione. Il figlio, rimasto sospeso per ore in una posizione anomala, non ce l’ha fatta. L’allarme è scattato solo nella mattinata di martedì 2 luglio quando ormai non c’era più nulla da fare.

