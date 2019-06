Ubriaca, provoca incidente

Era senza patente dal 2012 Una automobilista di 43 anni denunciata dalla polizia locale a Brembate. Ai domiciliari, andava al lavoro. È recidiva: già l’anno scorso un analogo fatto.

Ubriaca al volante della sua Lancia Ypsilon, ha causato un incidente stradale (per fortuna senza gravi conseguenze) mentre, grazie a un permesso per lasciare gli arresti domiciliari ai quali si trova, si stava recando al lavoro. Peccato che non potesse però guidare, visto che la patente le era stata revocata nel 2012. Non solo: già l’anno scorso, dunque con la patente revocata, aveva provocato un incidente stradale e anche in quel caso era positiva all’alcoltest.

Così un’automobilista di 43 anni, di Brembate, giovedì 20 giugno è stata denunciata a piede libero dalla polizia locale del comune dell’Isola, intervenuta a seguito dell’incidente che la donna ha provocato in via Vittorio Emanuele II dove, con la sua Lancia, ha urtato un’altra auto. Sottoposta all’alcoltest al comando della polizia locale, è risultata avere un tasso pari a circa 1,5 grammi per litro, vale a dire due volte il limite di tolleranza previsto dalla legge (pari a 0,5).

© RIPRODUZIONE RISERVATA