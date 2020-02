Alzarsi presto riduce

i rischi cardiaci e del diabete Il ritmo circadiano, scritto nel nostro Dna, ci detta quando dormire, mangiare ed eseguire attività fisica, destinandoci così ad essere mattinieri (cronotipo mattutino) o nottambuli (cronotipo serale).

Tuttavia tra coloro che si svegliano di buon’ ora e coloro che preferiscono le ore piccole, la scienza sembra a favore dei primi.

Da una recente pubblicazione guidata dal Nestlé Research è emerso che i nottambuli possono avere un rischio maggiore di soffrire di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2 rispetto ai mattinieri, in quanto tendono ad avere modelli nutrizionali meno salutari che non rispettano le tre dimensioni del comportamento alimentare - tempistica, frequenza e regolarità - e quindi i ritmi biologici e metabolici del nostro organismo (crono-nutrizione).

«Questo studio conferma i dati provenienti da molti altri studi di crononutrizione. È importante comprendere che la consuetudine di andare a dormire tardi propria del cronotipo serale non è secondaria rispetto alle sue pessime abitudini alimentari, anzi, è proprio andare a dormire tardi o alimentarsi di notte che disallinea l’ equilibrio metabolico dettato dai ritmi circadiani. I nostri orologi biologici sincronizzano i sistemi metabolici per renderli efficienti e funzionali nel periodo diurno per lasciarci riposare la notte. Se invertiamo le nostre attività, creiamo il fenomeno della “chronodisruption” correlata direttamente con disturbi metabolici, obesità e malattie cardiovascolari», spiega il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, dell’ Università Campus Biomedico di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA