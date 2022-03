Arriva Uniacque Educational, il portale pensato per accompagnare i ragazzi alla scoperta del sistema idrico integrato

È parte delle nostre vite e la diamo quasi per scontata, l’acqua . Apriamo il rubinetto e la troviamo lì, limpida e fresca, pronta ad aiutarci nelle attività quotidiane e ad idratarci, a nutrirci. Niente però è scontato di tutto ciò che accade, men che meno tutto il lavoro che sta dietro al circolo dell’acqua. È nato proprio per questo motivo Uniacque Educational , il portale di Uniacque dedicato alle scuole. Si tratta di un luogo, fisico e virtuale, in cui gli insegnanti possono trovare percorsi, risorse didattiche, quiz e video per avvicinare gli studenti alla scoperta del percorso che l’acqua compie quotidianamente per arrivare in ogni casa e del lavoro necessario a raccoglierla, trasportarla, depurarla e renderla di nuovo disponibile. Tutti i materiali presenti sul sito sono stati realizzati dai ragazzi degli Istituti delle scuole superiori di Bergamo in alternanza scuola-lavoro , che hanno quindi sperimentato il contesto lavorativo specifico della produzione dei contenuti per il web approfondendo una tematica delicata come quella del ciclo dell’acqua.

Nella bergamasca, Uniacque è la responsabile del ciclo idrico integrato . L’azienda, cioè, si occupa dei tre servizi fondamentali relativi all’acqua: l’acquedotto, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. In primo luogo, l’acqua viene raccolta: è questa la fase della captazione . Successivamente viene resa potabile e viene accumulata in dei serbatoi, per essere poi distribuita in tutte le case attraverso la rete degli acquedotti. Successivamente, Uniacque si occupa anche della raccolta delle acque reflue , cioè quelle di ritorno. Dei sistemi di fognatura la dirigono alla fase della depurazione , grazie alla quale l’acqua viene ripulita da eventuali sostanze nocive e viene reimmessa in natura.