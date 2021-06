Il vintage al chilo allo Spazio Fase: ad Alzano arriva Vinokilo Si chiama Vinokilo, esperienza di second hand al chilo che gira l’Europa: una nuova tre giorni in programma nel weekend ad Alzano Lombardo. Dal 2 al 4 luglio.

Si tratta di una realtà della moda sostenibile che dalla Germania ha velocemente messo a sistema un modello di business internazionale per rispondere all’emergenza ambientale legata all’industria del fashion, tra le più inquinanti dell’economia contemporanea. Dopo aver fatto tappa in diverse città tra cui Milano, Roma, Torino, Padova, Bologna, Firenze e Pisa arriva per la prima volta in Bergamasca dal 2 al 4 luglio con una nuova «kilo sale» in modalità vintage festival, dopo lo stop dovuto alle restrizioni pandemiche.

La più grande esperienza di «vintage al kg» d’Europa porterà allo Spazio Fase in Via Daniele Pesenti ad Alzano Lombardo accessori e abiti, alternative di capi diversi e suddivisi per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie dalla XXS alla plus: più di 10.000 pezzi venduti al chilo (1 kg = 1 outfit completo = € 50 il primo giorno, € 45 il secondo e € 40 la domenica). È possibile prenotarsi gratuitamente alla manifestazione

Il brand è stato fondato nel 2016 dal giovane imprenditore tedesco Robin Balser - inserito da Forbes nella classifica degli under 30 impegnati in progetti di rilievo sociale - e raccoglie pezzi vintage unici attraverso un processo di selezione che mixa il fascino intrinseco del second hand al gusto ed alle destinazioni d’uso più contemporanei: un’offerta in costante aggiornamento di moda accessibile, di alta qualità ed a basso impatto ambientale, disponibile alla vendita online sull’e-commerce ufficiale Vinokilo o acquistabile durante le kilo sales del brand.

Scatti di passate manifestazioni in giro per l’Europa

Questo format di shopping è caratterizzato da eventi con dj set, performance, talk e tasting enogastronomici con una particolare attenzione alla valorizzazione della scena locale, oltre ad una sezione marketplace dove scoprire e acquistare creazioni artigianali, oggetti di design, occhiali vintage e retrò, arredamento industriale e articoli unici realizzati da creativi provenienti da tutta Italia.

Questo il programma dettagliato di Bergamo, dove sarà anche prevista la formula takeback con l’iniziativa Vinokilo Circle attraverso cui verranno ritirati capi in disuso - tranne intimo, accessori e fast fashion - e convertiti in sconto sui nuovi acquisti (da 1 a 2 kg - 10% di sconto // da 2 a 3 kg - 20% di sconto // più di 3 kg - 30% di sconto), ma anche e soprattutto street food, talk, workshop e dj set:

Sabato 3 luglio 2021

h 15 Talk «ZeroWaste» con Make You Greener

h 17 - 21 Dj set by Upstairs

Domenica 4 luglio 2021

h 11.30 - 13.00 Workshop Macramè per realizzazione porta piante by NudoLab

h 17 - 21 Dj set by Winstan

