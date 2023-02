Al distributore con un aspirapolvere: via 3.700 euro dal self service

Hanno tolto la corrente a tutto l’impianto dopodiché, con un aspirapolvere, hanno aspirato dalla cassa automatica del self service l’incasso del weekend: bottino circa 3.700 euro. È quanto accaduto nella notte fra il 12 e il 13 febbraio al distributore Eni di Spirano , che lunedì è dovuto stare chiuso tutto il giorno a causa dei danni subìti. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2,30, l’ora è nota perché proprio in quel momento è stato spento l’impianto di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Treviglio, intervenuti sul posto per i rilievi, i malviventi prima hanno parcheggiato lontano dal distributore, presumibilmente nel parcheggio della vicina zona industriale, dopodiché hanno raggiunto l’impianto da dietro passando attraverso i campi. Hanno infranto il vetro del tasto di emergenza e fatto scattare l’allarme antincendio che, per sicurezza, esclude la corrente che alimenta le pompe di benzina e la cassa automatica del self service. «È evidente che sapevano il fatto loro – dice il titolare – visto che sapevano come spegnere l’impianto di videosorveglianza». Per loro sicurezza, i ladri hanno pure forzato il quadro elettrico e abbassato il contatore generale di corrente. A seguire si sono concentrati sulla cassa automatica del self service, scassinando la parte predisposta per l’inserimento delle banconote.