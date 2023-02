Incendio a Caravaggio, appartamento inagibile: famiglia senza casa

Incendio a Caravaggio, in una corte in via Sole, verso mezzogiorno di sabato 18 febbraio. Secondo le prime informazioni disponibili, il rogo sarebbe partito nel vano scale tra il piano terra e il primo piano e sarebbe stato causato da un cortocircuito: le scintille avrebbero raggiunto del materiale depositato nel vano scale, innescando le fiamme e il fumo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviglio, la polizia locale e i carabinieri. L’appartamento al primo piano non è agibile e i residenti - una coppia di genitori italiani con un figlio di 13 anni - potrebbero essere ospitati dai parenti o in una soluzione proposta dal Comune. I tre sono stati accompagnati in pronto soccorso per un controllo, ma nessuno fortunatamente ha riportato conseguenze gravi. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, portando anche in salvo il gatto della famiglia.