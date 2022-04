La Madonna in cammino dopo tre anni. A Pasquetta ritorna la festa alla Basella

Dopo tre anni di annullamento forzato dovuto alla pandemia, torna a Pasquetta, lunedì 18 aprile, la processione e la festa per il 666° anniversario delle apparizioni della Madonna della Basella di Urgnano. Le due apparizioni, avvenute l’8 e il 17 aprile del 1356, da tradizione vengono, infatti, festeggiate ogni anno durante la ricorrenza del Lunedì dell’Angelo.

La partenza

Le celebrazioni

Le altre celebrazioni della giornata, in santuario, saranno alle 7 - 8,30 - 17 e 18,30, mentre alle 16,30 si terrà la recita del rosario comunitario. Per tutta la giornata, come da tradizione, resteranno poi allestite le bancarelle, gli stand delle associazioni, la pesca di beneficenza nel giardino della scuola dell’infanzia parrocchiale Monsignor Peruzzo e, nel parcheggio adiacente, le giostre del luna park.