Schianto a Fara: 41enne finisce contro un palo. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Monza

Schianto a Fara Gera d’Adda nella mattinata di lunedì 23 maggio: un 41enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto intorno intorno alle 8 lungo strada provinciale 184 bis tra il conducente di un suv Mitsubischi e un 50enne alla guida di una Fiat Panda. L’auto finita nel campo contro un palo ha inizialmente tamponato lievemente l’utilitaria in curva, uscita di strada ha percorso circa 60 metri nel campo fino a impattare contro un palo di cemento abbattendolo .

Per il 41enne è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Como in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunte anche l’auto medica e due ambulanze oltre ai Carabinieri della Compagnia di Pioltello e Fara Gera d’Adda e i Vigili del fuoco di Milano e Treviglio.