«Sei un nuovo angelo»: a Romano l’ultimo saluto a Yana

Una rosa bianca data in mano a ciascun partecipante, con la foto di Yana e una frase in inglese costruita con le lettere che compongono il suo nome: «You Are New Angel», Tu sei nuovo angelo». È cominciata così, la celebrazione dell’addio a Yana Malaiko, la 23enne di origine ucraina, uccisa dall’ex fidanzato a Castiglione mercoledì 1°febbraio. Un rito doloroso e molto partecipato nella chiesa parrocchiale di Romano di Lombardia, officiato da monsignor Paolo Rossi insieme a un sacerdote ucraino di Bergamo.