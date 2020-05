A casa dopo 2 mesi e la terapia intensiva «Ho temuto il peggio ma ce l’ho fatta»

«Grande Marco, bentornato a casa!»: la prima cosa che ha visto Marco Minetti venerdì mattina, 64 giorni dopo l’inizio della sua odissea e dell’estenuante lotta al coronavirus, è il gigantesco striscione che gli amici della palestra gli avevano preparato fuori dalla sua abitazione in via Porta Dipinta . «Mi sono commosso, loro erano lì per rivedermi dopo oltre due mesi, è stato davvero un momento emozionante», svela Marco con la voce rotta dal pianto.

Imprenditore sessantatreenne, dirigente dell’azienda Minetti di Bergamo, lo sportivissimo Marco scopre di essere positivo al tampone fatto all’Humanitas Gavazzeni pochi giorni dopo i primi sintomi sospetti, quando la Bergamasca si apprestava a vivere il suo calvario : «L’11 marzo sono arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e lì è cominciato l’incubo, mi mancava l’ossigeno e mi hanno subito fatto indossare un casco Cpap». L’aria finalmente arriva, ma cattivi pensieri inquietano la mente di Marco in quei cinque giorni interminabili: «È stato il momento più difficile dal punto di vista psicologico, era pesante tenere il casco per 24 ore al giorno, poi avevo paura, mi dicevo: “E se poi non funziona e non ci sono ulteriori cure, come farò a sopravvivere?”».