A febbraio il progetto per la Tribuna Ubi Cantiere stadio, c’è l’ipotesi di allargarla

La corsa riprende, dentro e fuori dal campo. Se l’Atalanta è pronta ad affrontare il girone di ritorno con l’obiettivo di confermarsi in Europa (possibilmente quella che conta di più, la Champions), sul fronte del restyling dello stadio, progettisti e società nerazzurra sono all’opera per definire il progetto del secondo lotto dell’intervento: la tribuna di viale Giulio Cesare, ora Ubi Banca.

Un passaggio non semplice e che sta facendo discutere parecchio i tifosi.Premessa: l’Atalanta sta attenendosi in tutto e per tutto a quanto previsto – e approvato – nel Piano attuativo. Quello accolto con osanna e molto entusiasmo dalla tifoseria perché rappresentava una svolta nella vicenda di un impianto datato 1928 e assolutamente inadeguato alle esigenze del calcio moderno.